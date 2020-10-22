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October 22 2020 - 01:04

متظاهرون في السودان يحرقون علم “إسرائيل”

منذ 55 mins 22 October، 2020
سودانا
السودان - عربي وإقليمي

قامت مجموعة من المتظاهرين المشاركين في “مليونية 21 أكتوبر” في الخرطوم بإحراق علم “إسرائيل”.

وتشهد الخرطوم اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، يطالب المشاركون فيها بتحسين الظروف المعيشية وسط انتشار أمني كثيف في المدينة. وقد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بعض المناطق، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتم إحراق علم “إسرائيل” في الوقت الذي وردت فيه تقارير إعلامية حول قرب توصل إسرائيل والسودان لاتفاق حول تطبيع العلاقات، وبحسب مصادر إسرائيلية قد يتم الإعلان عن اتفاق التطبيع خلال الأيام القريبة المقبلة.

المصدر: روسيا اليوم

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