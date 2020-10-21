اجتماع في بلدية الغازية لبحث تداعيات كورونا

عقد اجتماع، بدعوة من رئيس بلدية الغازية، في المبنى البلدي ضم مسوؤلي حركة أمل وحزب الله في البلدة، وتم البحث بتداعيات انتشار فيروس كورونا وغيره من المواضيع الحياتية، واتفق المجتمعون على تأليف لجنة طوارئ مهمتها متابعة كل الامور المتعلقة بصحة المواطن، عبر تأليف لجان من متطوعين واختصاصيين من كل الفرقاء من اهالي الغازية والمقيمين للقيام بمراقبة ومتابعة مدى التزام الشركات والسوبرماركت والمطاعم والملاحم وغيرها من المحلات باجراءات السلامة العامة، واعطاء التوجيهات بضرورة وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، ونشر اسماء كل الشركات والمحلات التي التزمت ونفذت وتهنئة اصحابها وموظفيها عبر صفحة البلدية، كذلك سيتم وضع ضوابط قاسية على الشركات والمؤسسات التي لم تلتزم وتغريمها واقفالها اذا لزم الأمر.

وتمنوا من الجميع الالتزام والتعاون مع فريق لجنة الطوارئ لما فيه مصلحة الجميع حيث أصبحنا قاب قوسين او ادنى من الاقفال التام والحجر نتيجة زيادة الاصابات جراء التخالط العشوائي والاستهتار بإجراءات السلامة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام