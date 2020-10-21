من تصريحات وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن حول ازمة الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 21:52
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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من تصريحات وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن حول ازمة الدواء
منذ 8 mins
21 October، 2020
خبر وصورة
المصدر:
وزارة الصحة اللبنانية
ازمة الدواء في لبنان
الوزير حمد حسن
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