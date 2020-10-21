من تصريحات وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن حول ازمة الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 21:52

من تصريحات وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن حول ازمة الدواء

منذ 8 mins 21 October، 2020
خبر وصورة

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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