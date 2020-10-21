خلية الأزمة في القصيبة: حالتان جديدتان

أعلنت خلية الأزمة في بلدية القصيبة ببيان، عن “وجود حالتين جديدتين مصابتين بكورونا، تبينتا لدى إجراء فحص Pcr ليصبح عدد الحالات المصابة 10”.

وطلبت من “جميع الذين خالطوا الاشخاص المصابين التزام الحجر المنزلي والتقيد بإرشادات الحجر ، منعا لتفشي الوباء في البلدة وحفاظا على سلامة اهلنا وأطفالنا”، متمنية لهم “الشفاء العاجل”.

ودعت الأهالي إلى “الالتزام التام بشروط التباعد الاجتماعي والتعاطي بوعي ومسؤولية عالية، ووضع الكمامات والتعقيم الدائم”، مشددة على “ضرورة تطبيق الارشادات التي أصدرتها وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام