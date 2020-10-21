وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: 41 إصابة لمقيمين مخالطين

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 41 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 12 حالة من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

البرج الشمالي: 6

صور: 5

المعشوق: 5

صور / البص: 4

الشبريحا: 4

جويا: 3

الشهابية: 1

جبال البطم: 1

معركة: 1

طيردبا: 1

بدياس: 1

عيتيت: 1

البازورية: 1

ديرقانون رأس العين: 1

المساكن: 1

الرمادية: 1

القليلة: 1

يانوح: 1

صريفا: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1659 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

232 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

1427 حالة محلية بينها 287 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(19 حالة وفاة محلية).

وقد تماثل 919 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 550 شفاء مخبري و369 شفاء زمني .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام