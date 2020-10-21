قوى الامن: جرح عنصرين من افراد دورية بعد تعرضها للاعتداء خلال محاولة إزالة مخالفة بناء في الميناء

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ اليوم 21/10/2020، وأثناء توجه قوة من قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي لإزالة مخالفة بناء في محلة الميناء حي الرملة، وهي كناية عن إشادة شقة في الطبقة السابعة مسقوفة بألواح من التوتية دون أعمدة والعائدة للمدعوين (ش. ر.، وهـ. ر.). ولدى وصول القوة إلى مكان المخالفة ومحاولتها الدخول إلى المبنى، تعرضت لإطلاق نار من عدة جهات من قبل مجهولين بواسطة مسدسات حربية وبوابل من الحجارة، وكذلك أحجار الخفان من الأبنية المجاورة ومن الأشخاص الموجودين في محيط البناء الكائن فيه المخالفة، والذي بلغ عددهم أكثر من /100/ شخص من الفتيان والنساء والرجال.

وبعد إصابة عنصرين من القوة وتعرض ثلاث آليات عسكرية لأضرار من جراء رمي الحجارة، وعند الاستمرار بالاعتداء على العناصر، أعطى آمر القوة الأمر بإطلاق النار في الهواء لتأمين خروجهم من المكان، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات في صفوف المدنيين.

إن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اللحظات الأخيرة في خلال خروج العناصر من المحلة، خلال الاعتداءات التي تعرضوا لها والتي دامت حوالى /20/دقيقة.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتوقيف المعتدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام