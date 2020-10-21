دياب استقبل وفد “معهد الدراسات الدولية” في لقاء سياسي

تقرير لينا وهب

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب وفدا من معهد الدراسات الدولية، وجرى البحث في تطوير خطة لبنان للتنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد وتدوير الزوايا في القضايا السياسية العالقة في سبيل خدمة المجتمع اللبناني بكافة إنتماءاته الحزبية والطائفية من خلال تعزيز مفهوم المواطنة وإرساء ثقافة المواطن اللبناني.

وشدد دياب على “أهمية إعادة أنسنة الإنسان في لبنان بمعنى التحرر من شد العصب الطائفي وإعادة القيم ذات البعد الوطني إلى حيز الممارسة وعدم شيطنة أي طرف من الأطراف اللبنانية للطرف الآخر بحيث ينفتح المواطن اللبناني على أخيه المواطن اللبناني الآخر وإن كان من طائفة وتوجه حزبي مختلف، وذلك عملاً بما يكفله الدستور من احترام مبدأ حرية المعتقد، وحفاظاً على تطبيق مبدأ أن كل المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات تحت مظلة الوطن بغض النظر عن الشكل واللباس والانتماء المذهبي والسياسي”.

وفي الموضوع المتعلق بعمل الحكومة، أكد دياب انه “قبيل تقديم استقالته عقب انفجار بيروت كانت حكومته قد أعدت دراسة جدية لمخطط كان أوشك ما يكون في حيز التنفيذ للتعاون مع الصين والتوجه شرقاً من أجل جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد اللبناني بالصناعة والتجارة، إضافةً إلى تباحث عقود في الكهرباء مع شركات أجنبية إيطالية، ويابانية وألمانية”. وتابع “في موضوع المساعدات الأجنبية هو يقبل أي مساعدة من شأنها أن تعود بالفائدة على الشعب اللبناني ويرفض تلك التي تعرّض لبنان لأزمة سياسية بحيث أن كل من الاقتصاد والسياسة مرتبطين ارتباطاً وثيقا”.

المصدر: بريد الموقع