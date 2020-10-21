بلدية المريجة تحويطة الغدير والليلكي تطلب من المواطنين الثبت من سلامة التخزين في المستودعات

استنادا إلى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠، طلبت بلدية المريجة تحويطة الغدير والليلكي من المواطنين والمقيمين والقاطنين والعاملين ضمن نطاق بلدات المريجة تحويطة الغدير والليلكي، إبلاغ البلدية عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو يعملون فيها او يشتبهون في إحتوائها على مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال في الطوابق السفلية و الأرضية من المباني، وذلك عبر الاتصال على الرقم ٠٣/٧٦٨٠٤٠ او مراجعة البلدية تمهيداً لإجراء الكشف اللازم والتأكد من عدم تشكيلها خطراً على السلامة العامة في ظل الأحدات المؤسفة التي تتعرض لها البلاد

علماً أن الإدارة ، في حال التثبت من عدم توفر شروط السلامة العامة أو مخافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، ستقوم بإتخاء الإجراءات اللازمة بحق المخالفين منها وتسطير محاضر ضبط و الختم بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.

المصدر: موقع المنار