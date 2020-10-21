“تجمع العلماء” نوه بكلمة الرئيس عون

نوه “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاربعاء “بالرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين والتي تضمنت مواقف هامة للمرحلة القادمة التي تعهد فخامته بقيادتها وصولا إلى تحقيق العدالة بمكافحة الفساد والعمل على خطة إصلاحية اقتصادية في فرصة تاريخية قد لا تتكرر”.

وقال التجمع “إننا إذ نتوافق بالكامل مع كل ما أورده فخامته في رسالته نتساءل معه هل سيكون الرئيس المقبل للحكومة والذي يبدو أنه بات بحكم المعروف متعهدا بالعنوان الأساس للاصلاح والعلاج الوحيد للأزمة الذي هو مكافحة الفساد وسوق الفاسدين للعدالة واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف الهدر والصفقات المشبوهة؟”.

وسأل التجمع “هل سيخرج الرئيس المقبل للحكومة من سياسات معاداة سوريا ويذهب باتجاه إعادة علاقات مميزة معها كما ينص اتفاق الطائف ويراعي مصلحة لبنان في ذلك؟”، وتابع “هل سيعمل الرئيس المقبل لرعاية المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني ويحافظ على كل شبر من أرضنا وكل نقطة مياه من مياهنا؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام