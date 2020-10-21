45 إصابة بكورونا على متن رحلات وصلت الى بيروت في 18 من الشهر الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان الاربعاء انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18/10/2020، أظهرت النتائج وجود خمس وأربعين (45) حالة إيجابية بوباء كورونا”.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام