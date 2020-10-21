وهبه طلب من القضاء التحرك بعد مقال عن تسهيل معاملات عملاء للعدو بغطاء “دبلوماسي لبناني” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 18:32

وهبه طلب من القضاء التحرك بعد مقال عن تسهيل معاملات عملاء للعدو بغطاء “دبلوماسي لبناني”

منذ 1 ساعة 21 October، 2020
شربل وهبه
لبنان

قال مكتب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبه “عطفا على المقال الذي ورد في جريدة الاخبار بتاريخ اليوم الاربعاء 21 تشرين الاول 2020 تحت عنوان اسرائيليون ينشطون بغطاء دبلوماسي لبناني، خاطبت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات القضائية اللبنانية المختصة وطلبت منها اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة حول ما ورد في المقال المذكور بالسرعة المرجوة”.

واضاف المكتب في بيان له الاربعاء “كما قامت الوزارة بالطلب الى سفارات لبنان المعنية، إيداعها تقارير فورية تبين كافة المعلومات والوقائع والمستندات المتعلقة بما ورد في المقال المشار اليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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