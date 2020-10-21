اقفال بعض الدوائر في سراي جونيه بسبب كورونا

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي الاربعاء قرارا حمل الرقم 351/2020 وقضى باقفال بعض الدوائر في سرايا جونيه بسبب وباء كورونا.

وجاء في القرار:

“ان محافظ جبل لبنان

بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959

بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/8/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا،

بناء على كتب كل من قائمقامية كسروان وأمين السجل العقاري ورئيس دائرة التنظيم المدني في كسروان ومركز دائرة توزيع مياه كسروان المؤرخة بتاريخ 21/10/2020،

وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية في امانة السجل العقاري في جبيل ودائرة المساحة في كسروان، وحيث ان المصابين على تواصل مباشر مع موظفي الدوائر المذكورة،

وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها، يقرر ما يأتي :

المادة الاولى: يقفل الطابق الاول في مبنى سرايا جونيه التي تشغله كل من امانتي السجل العقاري ودائرة المساحة في كسروان وجبيل ومكاتب قائمقامية كسروان، كما تقفل كل من دائرة التنظيم المدني في كسروان ودائرة توزيع مياه كسروان الكائنتين في الطابق الثاني من نفس المبنى وذلك يومي الخميس والجمعة في 22 و23/10/2020 ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين وإجراء التعقيم اللازم للمكاتب.

المادة الثانية : تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المعنية وقائمقامية كسروان تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول .

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام