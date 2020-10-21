قائد الجيش اللبناني افتتح المدينة النموذجية للتدريب على القتال في الأماكن المبنية

افتتح قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في حمانا الاربعاء المدينة النموذجية للتدريب على القتال في الأماكن المبنية، التابعة لمديرية المخابرات – فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، وجال في أقسامها واطلع على تجهيزاتها.

كما حضر عون مناورة نفذها عناصر الفرع، تحاكي القضاء على خلية إرهابية وتحرير مخطوفين مع استخدام التغطية الجوية.

ثم اجتمع عون بالضباط والعسكريين، وأعرب عن افتخاره بالإنجازات الكبيرة التي حققها فرع المكافحة، مشيدا بمستوى الاحتراف والروح المعنوية والوطنية العالية التي يتحلى بها عناصره.

وأكد عون على “أهمية التدريب النوعي والمميز لتنمية مهارات العسكريين”، وشدد على “حسن استخدام العتاد المتوافر للتعويض عن النقص في التسليح والمعدات”.

وبالسياق، أشار بيان لمديرية التوجية في قيادة الجيش الى ان “هذه المدينة النموذجية تعتبر مركزا متطورا للتدريب على العمليات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب باستعمال تقنيات حديثة للرصد والمراقبة والقيادة والسيطرة، والتي تساعد في الحفاظ على جهوزية العسكريين لتنفيذ مهمات حساسة خلال مدة قصيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام