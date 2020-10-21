غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان انه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح اجمالي عدد المصابين المسجلين منذ منتصف اذار الماضي: 1425 مصابا. وتابعت “كم تم تسجيل 58 حالة شفاء جديدة”.

وقال الغرفة الاربعاء إن “الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 399 حالة”، واضافت “اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى اليوم فبلغت: 1004 حالات”، ولفتت الى انه “بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 708 حالات”.

وأكدت الغرفة انه “لم تسجل اي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين على 22 متوف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام