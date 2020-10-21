السيسي يهاجم سياسة تركيا “الابتزازية” ورئيس وزراء اليونان يتهمها بـ”تهديد استقرار” في المنطقة

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “السياسة الابتزازية التي تقوم بها تركيا مع أوروبا حول قضية المهاجرين”، وذلك في القمة اليونانية المصرية القبرصية في العاصمة القبرصية “نيقوسيا”. وأكد السيسي على العمل لتعزيز التعاون مع اليونان وقبرص، مشيراً إلى أنهم قدموا نموذجاً ناجحاً في ترسيم حدودهم البحرية.

من جهة اخرى، دان السيسي تواجد أي قوات أجنبية غير شرعية على الأراضي السورية، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمثل المرجعية للحل في سوريا. وطالب بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب.

من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال القمة، إن تركيا تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة، مؤكدا على أن ممارسات تركيا أدت لمشاكل داخل حلف الناتو. وأشار إلى أن الاتفاق البحري التركي الليبي غير شرعي، مؤكدا أن الحل في ليبيا يجب أن يحدث دون تدخل خارجي، وطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا.

المصدر: روسيا اليوم