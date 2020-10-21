رئيس وزراء أرمينيا: لا حل دبلوماسيا للنزاع في قره باغ حاليا وسنقاتل حتى النهاية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 16:48
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الرئيس عون في كلمة مباشرة إلى اللبنانيين: سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي تطبيق الدستور
الرئيس عون تساءل عن مدى التزام الرئيس المكلف بمعالجة مكامن الفساد واطلاق ورشة الإصلاح
الرئيس عون: ليس عندي فيتو على أحد ولم أحدد شكل الحكومة العتيدة لكن ما نسعى إليه هو تحقيق الإصلاحات
ارسلان بعد اجتماع لكتلة ضمانة الجبل: ما هي مقاربة من رشّح نفسه لرئاسة الحكومة من موضوع ترسيم الحدود وصندوق النقد الدولي؟
اجتماع بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية والنقابية: للإسراع بتشكيل حكومة مهتمها انقاذ اللبنانيين على كل المستويات
مداهمة مستودع في الطريق الجديدة بداخله 180 غالون مازوت وحوالى 17 غالون بنزين
رئيس الوزراء اليوناني: لا نريد إقصاء تركيا ولكن سلوكها يؤدي لذلك
خطيبة خاشقجي خديجة جانكيز تقدمت بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضدَّ محمد بن سلمان ومشتبه بهم آخرين في قضية مقتله
وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يتوجهان إلى روسيا لإجراء مشاورات بشأن النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ
رئيس وزراء أرمينيا: لا حل دبلوماسيا للنزاع في قره باغ حاليا وسنقاتل حتى النهاية
وزير الصحة البرازيلي ادواردو بازويلو يعلن ان بلاده ستعتمد لقاحا صينيا ضد فيروس كورونا في اطار حملتها لمكافحة الوباء
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا متفائلة جدا بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار
رئيس الوزراء اليوناني: لا نريد إقصاء تركيا ولكن سلوكها يؤدي لذلك
خطيبة خاشقجي خديجة جانكيز تقدمت بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضدَّ محمد بن سلمان ومشتبه بهم آخرينَ في قضية مقتله
وزير الحرب الأميركي: سأتوجه مع وزير الخارجية إلى الهند الأسبوع المقبل لمواجهة الطموحات الصينية في الهندي والهادئ
وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يتوجهان إلى روسيا لإجراء مشاورات بشأن النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ
الصحة اللبنانية: تسجيل 1392 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة البرازيلي ادواردو بازويلو يعلن ان بلاده ستعتمد لقاحا صينيا ضد فيروس كورونا في اطار حملتها لمكافحة الوباء
مقتل 11 امرأة في تدافع قرب القنصلية الباكستانية في أفغانستان
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس وزراء أرمينيا: لا حل دبلوماسيا للنزاع في قره باغ حاليا وسنقاتل حتى النهاية (روسيا اليوم)
منذ 40 mins
21 October، 2020
رئيس وزراء أرمينيا
قره باغ
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