رئيس وزراء أرمينيا: لا حل دبلوماسيا للنزاع في قره باغ حاليا وسنقاتل حتى النهاية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 16:48

رئيس وزراء أرمينيا: لا حل دبلوماسيا للنزاع في قره باغ حاليا وسنقاتل حتى النهاية (روسيا اليوم)

منذ 40 mins 21 October، 2020
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