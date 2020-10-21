واعظي: ألمانيا من الشركاء التجاريين والاقتصاديين لإيران

أشار رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي إلى مجالات التعاون بين طهران وبرلين في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والإنسانية، قائلاً إن “ألمانيا من الشركاء التجاريين والاقتصاديين التقليديين للجمهورية الإسلامية الايرانية وترحب طهران بتوسيع التعاون المشترك معها”. وتطرق محمود واعظي مساء الثلاثاء خلال لقاء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية هانز أودو موتسيل في طهران إلى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي)، قائلاً إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي طالما أن تكون الأطراف الأخرى ملتزمة بها”.

واشار واعظي الى مشاركة ألمانيا في المحادثات النووية، قائلاً “مع الأعمال التخريبية والعراقيل التي اوجدتها الولايات المتحدة أصبح الحفاظ على خطة العمل المشترك أكثر صعوبة من تشكيلها والدول المتبقية في الاتفاق النووي حافظت على هذا الاتفاق الدولي “من خلال التفاعل مع بعضهم البعض وبدعم من المجتمع الدولي “.

وقال رئيس مكتب رئيس الجمهورية “إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة للعودة إلى التزاماتها إذا التزمت الاطراف الاخرى بالاتفاق”. وأشار إلى الأزمات العديدة في الشرق الأوسط، مشدداً على “ضرورة اعتماد أساليب الحوار والتفاوض والحلول غير الحربية لحل المشاكل ونبذ الخلافات”. كما تطرق سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في طهران هانز أودو موتزل ، إلى التاريخ والثقافة والدور البارز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة ، واصفًا الحوار بين الثقافات والدول بأنه مهم للغاية وأعرب عن أمله توسيع العلاقات بين البلدين خلال فترة مهام عمله بطهران. واشار إلى مشاكل المنطقة واعتبر الحوار بأنه “خطوة فعالة للخروج من التحديات القائمة”.

المصدر: ارنا