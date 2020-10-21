اتحادات ونقابات لبنان: لحكومة منتجة قبل فوات الاوان

تشتد الازمة في لبنان، فيجتمع من افترق سابقا في مكان واحد وعلى منبر واحد.

امام مقر الاتحاد العمالي العام ، حضر الى اجتماع مشترك كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ورئيس الهيئة التنفيذية للاساتذة في الجامعة اللبنانية ورئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمشاركة نقيبي الصحافة والمحررين.

الاجتماع الذي بدا اقرب الى تحرك للضغط ، وتفصله ساعات فقط عن موعد انطلاق المشاورات النيابة الملزمة للتكليف، لم يكن ليشذ ابدا عن مطلب ملح، تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة، تنقذ اللبنانيين من شبح رفع الدعم.

ولوح المشاركون بالنزول الى الشارع في حال لم تجد هذه المطالب آذانا صاغية تدرك خطورة ما وصل اليه حال اللبنانيين على جميع الصعد.

المصدر: قناة المنار