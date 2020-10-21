لافروف يبحث مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني وقف اطلاق النار في قره باغ

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اجتماعين منفصلين مع نظيريه الأرمني زغراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بيراموف لبحث الوضع في منقطة قره باغ المتنازع عليها.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أصدرته الأربعاء أن المفاوضات التي أجراه لافروف مع مناتساكانيان وبيراموف تناولت “المسائل الملحة المتعلقة بتطبيع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن وقف إطلاق النار في منطقة نزاع قره باغ وتهيئة الظروف الملائمة لتسويته على أساس مستدام”.

وأكدت الوزارة أن الاجتماعين عقدا تطويرا للاتصالات الهاتفية التي أجراها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان، في مشاورات استضافتها موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري، على إعلان هدنة إنسانية في قره باغ، لكن طرفي النزاع شرعا في تبادل الاتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار منذ أولى دقائق سريان الهدنة.

المصدر: روسيا اليوم