رئيس الوزراء اليوناني: أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 15:04
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الرئيس عون في كلمة مباشرة إلى اللبنانيين : سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي تطبيق الدستور
الرئيس عون تسأل عن مدى إلتزام الرئيس المكلف بمعالجة مكامن الفساد واطلاق ورشة الإصلاح
الرئيس عون: ليس عندي فيتو على أحد ولم أحدد شكل الحكومة العتيدة لكن ما نسعى إليه هو تحقيق الإصلاحات
ارسلان بعد اجتماع لكتلة ضمانة الجبل:ما هي مقاربة من رشّح نفسه لرئاسة الحكومة من موضوع ترسيم الحدود وصندوق النقد الدولي؟
سانا نقلاً عن مصدر عسكري: وسائط الدفاع الجوي تصدت ليلا لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء جنوب دمشق وأسقطت أغلبيتها
البرلماني السلوفاكي لوبوش بلاها: الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في سوريا
الرئيس السوري يصدر مرسوما يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين
الإمام السيد علي الخامنئي: الشعوب المسلمة لن تتحمل أبدا ذل التسوية مع الكيان الصهيوني
الإمام الخامنئي: أيَّ نظامٍ سياسي يجلس على طاولة التفاوض مع الكيان الغاصب فمكانته ستكون متزعزعة بين أفراد شعبه
الإمام الخامنئي: إذا كان الأميركيون يتصوَّرون أنَّه يمكنهم حل قضايا المنطقة بهذه الطريقة فإنَّهم مخطئون
إنطلاق مناورات "المدافعون عن سماء الولاية99" على نصف مساحة إيران
الأمم المتحدة: اتفاق بين طرفي النزاع الليبي حول إعادة فتح الطرق وخطوط الرحلات الجوية الداخلية
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا متفائلة جدا بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار
وزير الحرب الأميركي: سأتوجه مع وزير الخارجية إلى الهند الأسبوع المقبل لمواجهة الطموحات الصينية في الهندي والهادئ
وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يتوجهان إلى روسيا لإجراء مشاورات بشأن النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ
الصحة اللبنانية: تسجيل 1392 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مقتل 11 امرأة في تدافع قرب القنصلية الباكستانية في أفغانستان
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مقاتلين من سوريا وليبيا في معارك كاراباخ
التلفزيون السوري: قوات قسد تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وتنذرهم بإخلائها وتعتدي عليهم
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء اليوناني: أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط (سبوتنيك)
منذ 45 mins
21 October، 2020
تركيا
رئيس الوزراء اليوناني
شرق المتوسط
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