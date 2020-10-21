رئيس الوزراء اليوناني: أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2020 - 15:04

رئيس الوزراء اليوناني: أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط (سبوتنيك)

منذ 45 mins 21 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة