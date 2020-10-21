الدفاع الروسية: تحطم قاذفة “سو-34” في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 15:04

الدفاع الروسية: تحطم قاذفة “سو-34” في إقليم خاباروفسك أقصى شرق روسيا

منذ 1 ساعة 21 October، 2020
أخبار موقع المنار

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