الناتو يعرب عن قلقه من حيازة تركيا منظومة “إس-400” الروسية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء، أن الحلف يشعر بالقلق بسبب شراء تركيا الدولة العضو بالحلف، منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وهو الأمر الذي أثار استياء واشنطن العضو الآخر والأبرز في الناتو. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، “قلق من عواقب قرار تركيا شراء منظومة إس-400 الروسية، والولايات المتحدة قالت إن هناك عقوبات سيتم فرضها”، مضيفًا “هناك اتصال بين أنقرة وحلفاء الاتحاد لشراء أنظمة دفاعية وأرحب بهذا”.

وتأتي تصريحات أمين عام حلف الناتو، بعد زيارته لأنقرة في الخامس من الشهر الجاري وتأكيده خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو على استمرار حالة القلق من جانب الحلف بسبب شراء تركيا للمنظومة الروسية وتهديد واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة.

واعتبر ستولتنبرغ، آنذاك، أن الخطوة التركية بمثابة مخاطرة للحلف بشكل كامل، وسط تهديدات واشنطن وغضبها بسبب القرار التركي. وقد برر الوزير تشاووش أوغلو آنذاك التحرك بحاجة تركيا الملحة لمنظومة دفاع جوي فعالة، ودعا الناتو إلى تفهم الأمر. وتسبب شراء تركيا للمنظومة الدفاعية الروسية في غضب أميركي، وسارع مجلس النواب الأميركي في العمل على مشروع قانون من أجل معاقبة أنقرة.

المصدر: سبوتنيك