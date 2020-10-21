الوزير حب الله جال على مصانع في الجنوب: على اللبنانيين الاستثمار في وطنهم وشعبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 13:16

الوزير حب الله جال على مصانع في الجنوب: على اللبنانيين الاستثمار في وطنهم وشعبهم

منذ 30 mins 21 October، 2020
الوزير حب الله
لبنان

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله على عدد من مصانع الجنوب، استهلها بمجمع “غايا” الصناعي الزراعي، الذي يضم معصرة للزيتون ومعملا لتوضيب الفاكهة.

وبعد جولة على أرجاء المعمل واطلاعه عل المعدات وكيفية سير العمل، تحدث الوزير حب الله الى الصحافيين فقال “فرحتي كبيرة جدا، لأنني أرى التكامل ما بين العمل الزراعي والعمل الصناعي، وما بين المغترب والمقيم، ما بين المستثمرين والعاملين.

لبنان بحاجة لكل الصناعات وخاصة الصناعات الغذائية، وهذا عنوان النجاح للمغتربين”، لافتاً الى ان “التكامل ما بين الصناعة والزراعة مهم جدا بالنسبة لنا ولجميع اللبنانيين الذين عليهم أن يستثمروا في أرضهم ووطنهم وشعبهم”.

وردا على سؤال، أعلن أنه سيتم غدا في وزارة الصناعة التوقيع على قرار التحفيزات، بناء على القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالالف ومائتي مليار ليرة ( 470 مليار ليرة للصناعة)، ونتمنى أن تكون فاتحة للمستثمرين الصغار والكبار، وتثبيت العمال في وظائفهم. والآلية ستنشر قريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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