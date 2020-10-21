الصحة بغزة: تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد إجراء 1774 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2020 - 11:20

الصحة بغزة: تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد إجراء 1774 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 6 mins 21 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة