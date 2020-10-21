السباق الرئاسي في أميركا.. ملايين الدولارات تُنفق وحملة بايدن تتفوق مالياً على حملة ترامب

أفادت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية الأربعاء، أن المبالغ النقدية على مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، بلغت نهاية أيلول/سبتمبر حوالي 177.3 مليون دولار، ما يقرب من ثلاثة أضعاف مقر الرئيس الحالي دونالد ترامب. وجاء في وثيقة لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية التي تم نشرها على موقع اللجنة، أن نفقات مقر بايدن للشهر الأول من الخريف بلغت حوالي 281.8 مليون دولار. ومع هذا بلغ المبلغ النقدي لمقر الحزب الديمقراطي حتى نهاية أيلول/سبتمبر 177259.299 دولارًا.

وسبق أن ذكرت اللجنة أنه “كان لدى مقر ترامب ما يزيد قليلاً عن 63 مليون دولار نقدًا في نهاية أيلول/سبتمبر”. وفي وقت سابق، ورد أن ترامب يتأخر في الإنفاق عن بايدن على حملته الانتخابية وبجمع التبرعات. فمنذ أوائل أيلول/سبتمبر، أنفق بايدن حوالي 95 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية، بينما ترامب ما يزيد قليلاً عن 41 مليون دولار.

وقد جمع المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، رقما قياسيا قدره 383 مليون دولار لحملته في أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 247 مليون دولار لترامب. ومن المقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية التي ستجري في الـ3 من تشرين الثاني/نوفمبر، الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.

وسيتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئته بالإضافة إلى عدد من المحافظين وآلاف أعضاء الهيئات التشريعية والتنفيذية المحلية.

المصدر: سبوتنيك