الدفاع التركية: تحييد 9 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية استهدفوا منطقة “عملية نبع السلام” بسوريا بقذائف هاون وراجمات صواريخ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 11:20

الدفاع التركية: تحييد 9 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية استهدفوا منطقة “عملية نبع السلام” بسوريا بقذائف هاون وراجمات صواريخ (سبوتنيك)

منذ 40 mins 21 October، 2020
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