ألمانيا تسجل 7595 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد و39 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 )، بواقع 7595 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل6868 في اليوم السابق ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 380762 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9875 بعد تسجيل 39حالة جديدة .

وأشار المعهد إلى تعافي أكثر من 300 ألف مريض بعد شفائهم .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا .

المصدر: وكالة سبوتنيك