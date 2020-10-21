ألمانيا تسجل 7595 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد و39 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2020 - 09:22

ألمانيا تسجل 7595 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد و39 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 30 mins 21 October، 2020
روبيرت كوخ
أخبار دولية - المانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 )، بواقع 7595 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل6868 في اليوم السابق ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 380762 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9875 بعد تسجيل 39حالة جديدة .

وأشار المعهد إلى تعافي أكثر من 300 ألف مريض بعد شفائهم .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا .

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة