مراسل المنار: العسكريون القدامى يقفلون ابواب مكتب وزارة المالية بطرابلس احتجاجا على المماطلة بدفع مستحقاتهم ورواتبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 09:22
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1392 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الرئيس ميشال عون يوجه رسالة الى اللبنانيين غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا يتناول فيها الاوضاع الراهنة
اللقاء التشاوري:هل يجوز اختصار ازماتنا الكبرى بالنقاش حول الميثاقية في التكليف والتأليف وليس حول برنامج الحكومة الاصلاحي
اللقاء التشاوري: لن نتوجه الى القصر الجمهوري الخميس ولن نسمي المرشح الذي سمى نفسه بنفسه ولم يوضح خطته الاصلاحية
رئاسة مجلس الوزراء: تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24-25 تشرين الاول وانتهاء الدوام الصيفي
كتلة القوات اللبنانية تعطّل نصاب الجلسة التشريعية في الاونيسكو بسبب قانون العفو العام
مجلس النواب ينتخب أميني سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان بدل النواب المستقيلين في قصر الأونيسكو
الرئيس نبيه بري خلال الجلسة: لم أسمع ببلد بالعالم "مدولر" عملته كما في لبنان
رئيس الجمهورية ميشال عون يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة مداولات الاجتماع الاول لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية
الرئيس عون: نأمل الوصول الى اتفاق يحفظ حقوق لبنان السيادية من خلال أهمية إنجاح المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية
وفد إماراتي رفيع المستوى يصل الى كيان العدو في أول زيارة علنية من نوعها برفقة مسؤولين أميركيين
رئيس وزراء العدو: سنوقع اتفاقيات مع الوفد الإماراتي حول التكنولوجيا والعلوم والاستثمار والطيران والإعفاء من التأشيرات
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية: التعاون الاقتصادي مع اسرائيل سيتحقق بشكل ملموس
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية: الزيارات ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين الإمارات واسرائيل
سانا: إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي
منظمة الصحة العالمية: حالات الدخول الى مستشفيات اوروبا بسبب كورونا في ازدياد وستبلغ الذروة في غضون أسابيع قليلة
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش: سنواصل العمل على خفض التوتر في الخليج العربي ومستعدون لاحتضان حوار اقليمي
الخارجية الاميركية: مستعدون لعقد اجتماع فوري مع روسيا لبحث الصيغة النهائية لاتفاق الحد من الاسلحة النووية
منظمة الصحة العالمية: اكثر من 4.2 مليون اصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الاسبوع الماض ما يمثل ارتفاعا قياسيا
اعلام كيان العدو: تل ابيب والخرطوم على وشك الاعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما في الايام القليلة المقبلة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مقاتلين من سوريا وليبيا في معارك كاراباخ
التلفزيون السوري: قوات قسد تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وتنذرهم بإخلائها وتعتدي عليهم
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مراسل المنار: العسكريون القدامى يقفلون ابواب مكتب وزارة المالية بطرابلس احتجاجا على المماطلة بدفع مستحقاتهم ورواتبهم
منذ 40 mins
21 October، 2020
العسكريون القدامى
طرابلس
مكتب وزارة المالية
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