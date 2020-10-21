مراسل المنار: العسكريون القدامى يقفلون ابواب مكتب وزارة المالية بطرابلس احتجاجا على المماطلة بدفع مستحقاتهم ورواتبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2020 - 09:22

مراسل المنار: العسكريون القدامى يقفلون ابواب مكتب وزارة المالية بطرابلس احتجاجا على المماطلة بدفع مستحقاتهم ورواتبهم

منذ 40 mins 21 October، 2020
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