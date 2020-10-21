الدولار يهوي لمستوى قياسي أمام العملات الرئيسية

هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية بينما ينتظر المستثمرون نتيجة محادثات التحفيز المالي قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وواصل مؤشر الدولار التراجع لثاني يوم على التوالي مسجلا 92.991 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ايلول الماضي.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين قد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب على حزمة مساعدات إضافية لتخفيف التداعيات الاقتصاية لأزمة كوفيد-19 وقد يبدأ توزيعها بحلول مطلع الشهر القادم.

وصعد اليورو 0.5 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 1.184 دولار بعد أن كان تراجع 0.1 بالمئة إلى 1.17600 دولار أثناء التعاملات المبكرة في سوق لندن.

المصدر: وكالات