طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة جوية على قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال المروحية أرضا زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات بشرية. وفي وقت سابق، من مساء اليوم، زعمت مصادر عبرية، أن صاروخاً انطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة جنوب الاراضي المحتلة.

و قالت الإذاعة العبرية، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة بإتجاه جنوب الاراضي المحتلة، عقب إكتشاف جيش الاحتلال لنفق على حدود جنوب قطاع غزة.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “أنه متابعةً للتقارير عن تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة، فالحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”، وقال المتحدث إن مقاتلات مروحية اغارت على منشأة تحت أرضية تابعة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع في وقت سابق مساء اليوم.

المصدر: فلسطين اليوم