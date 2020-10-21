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October 21 2020 - 00:16

اليونان تسجل رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بكورونا معظمها بين الشباب

منذ 1 ساعة 20 October، 2020
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أخبار دولية - اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء متجاوزة لأول مرة حاجز 600 حالة أغلبها بين الشبان.

وأوضحت السلطات أنه تم تسجيل 667 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس إلى جانب ثماني وفيات، مشيرة الى أن الحصيلة الإجمالية في اليونان لإصابات كوفيد-19 منذ بدء تفشي الجائحة بلغت 26469 إصابة، و528 وفاة.

وقال خبير الأوبئة جيكاس ماجيوركينيس “الجائحة تظهر إشارات واضحة أنها تنتشر بشكل مطرد”، مبينا أن “المراحل العمرية ما بين 18 عاما و39 عاما شكلت ما بين نحو 60 إلى 70 في المئة من الحالات الجديدة، كما أن الجائحة تنتشر في الجزء الشمالي من البلاد”.

المصدر: وكالة رويترز

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