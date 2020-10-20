وزارة الصحة: تسجيل 1392 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 21:04

وزارة الصحة: تسجيل 1392 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 20 mins 20 October، 2020
وزارة الصحة العامة
عاجل - لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 1392 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 64336 حالة”.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء أنّه “تمّ تسجيل 1312 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و80 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 531”.

ولفتت الوزارة إلى “أنّها أجرت 12702 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 824 فحصًا في المطار”.

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المصدر: موقع المنار

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