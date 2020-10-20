أنقرة: مستعدون للحوار لكننا لن نرضخ للأمر الواقع في شرق المتوسط

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده توافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، مؤكدا أن “تركيا لن ترضخ لأي أمر واقع”.

وقال خلال اجتماع ضم قادة الجيش عبر تقنية “فيديو كونفرنس”: “عازمون على حماية حقوقنا في شرق المتوسط وبحر إيجه، وحماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك”.

وأضاف: “نوافق على المحادثات وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، لكن على الجميع أن يدرك بأننا لن نرضخ لأي أمر واقع”.

وأعلنت تركيا الأحد الماضي، عن تحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وبحر إيجه، لافتة إلى أن الانتقادات اليونانية لتلك الخطوة “لا تتماشى مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية”.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: “قمنا بتحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين المتوسط وإيجه وفق الظروف الحالية، وأن مناطق البحث والإنقاذ ليست مناطق سيادة، وإنما مناطق خدمة”.

وأعلن حلف “الناتو” مؤخرا، عن إقامة تركيا واليونان خطا عسكريا للتواصل المباشر، في محاولة للحد من مخاطر الاشتباكات في البحر المتوسط، والتي يتنازع فيه الجانبان على موارد الطاقة والحدود البحرية.

وتتبادل أثينا وأنقرة اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية لتعيين حدود المناطق البحرية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر.

المصدر: وكالة الاناضول