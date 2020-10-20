مصادرة قوارير غاز مخزنة داخل شقة في الطريق الجديدة بعد دهمها بتوجيهات محافظ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 21:04

مصادرة قوارير غاز مخزنة داخل شقة في الطريق الجديدة بعد دهمها بتوجيهات محافظ بيروت

منذ 27 mins 20 October، 2020
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لبنان

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أنه “بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبعد ورود شكوى عن وجود قوارير غاز مخزنة في إحدى الشقق بمنطقة الطريق الجديدة، وهي تشكل خطرا على السلامة العامة، على الفور، دهمت قوة من فوجي إطفاء وحرس مدينة بيروت الشقة التي تقع في أحد المباني بمنطقة طريق الجديدة – شارع الاطفائية، حيث ضبطت حوالى 17 قارورة غاز مخزنة بطريقة غير قانونية من دون مراعاة ادنى شروط السلامة العامة، وهي تشكل خطرا على الجوار، وتمت مصادرة القوارير بأمر من المحافظ عبود ونقلها إلى مكان آمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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