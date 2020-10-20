بلدية الدوير: ثبوت 6 إصابات بالفيروس في البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 21:02

بلدية الدوير: ثبوت 6 إصابات بالفيروس في البلدة

منذ 32 mins 20 October، 2020
كورونا _ كوفيد 19
لبنان

اعلنت بلدية الدوير، في بيان اليوم، ثبوت 6 إصابات بالفيروس في البلدة وهي: ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بالإضافة الى عاملة أجنبية تعمل في منزلهم، حالتان لشخصين مقيمين في البلدة”.

واكدت ان “جميع المصابين يخضعون للحجر المنزلي بإشراف البلدية، التي تعمل على إحصاء المخالطين لهم بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وشددت على “ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، إن كان لجهة الكمامة والتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات على أنواعها كي لا تضطر وزارة الداخلية والبلديات إلى إقفال البلدة لما في ذلك من تعطيل لمصالح الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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