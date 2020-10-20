الرئيس عون يوجه عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الاوضاع الراهنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 19:26

الرئيس عون يوجه عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الاوضاع الراهنة

منذ 5 mins 20 October، 2020
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