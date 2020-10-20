اجراءات للحد من انتشار كورونا في نطاق بلديات الضاحية الجنوبية

أصدر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الثلاثاء قرارا يتضمن إلاجراءات الطارئة التي تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية – قضاء بعبدا (الغبيري-حارة حريك- برج البراجنة والمريجة -تحويطة الغدير- الليلكي).

ونص القرار على ما يلي:

المادة الاولى: تلغى ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية الأربع إعتبارا من الساعة الخامسة صباحا من يوم الاثنين الواقع فيه 19/10/2020 ولغاية الساعة الخامسة صباحا من يوم الاثنين الواقع فيه 26/10/2020 كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، كما تقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات المقاهي والاكسبراسات على أنواعها ومحال ألعاب الانترنت وألعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية المغلقة وقاعات GYM والحدائق العامة.

المادة الثانية: تحدد مواقيت عمل المؤسسات التجارية الغذائية ما بين الساعة الخامسة فجرا ولغاية الساعة التاسعة ليلا وكافة المؤسسات التجارية (غير الغذائية) على اختلاف أنواعها ما بين الساعة الخامسة فجرا ولغاية الساعة السادسة مساء باستثناء الافران والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات، صيدليات، مستوصفات…) ومستودعات توزيع المحروقات والغاز، أما بالنسبة للمطاعم فيجب ان لا تتعدى نسبة الاشغال ال 50% على أن تزال 50% من الطاولات والكراسي بشكل كلي ويمنع تقديم النرجيلة منعا باتا، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.

المادة الثالثة: تكلف البلديات الأربع (كل ضمن نطاقها) التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام القاطنين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى والزامية ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، كما التشدد في الرقابة على دور الحضانة والمؤسسات التربوية وتطبيق توصيات وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة العامة ذات الصلة، بالاضافة الى التشدد في تطبيق اجراءات السلامة العامة على المركبات والآليات لجهة تحديد اعداد المتنقلين حسب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.

المادة الرابعة: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع شرطة البلديات الأربع وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

المصدر: بريد الموقع