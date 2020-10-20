الرئيس عون أكد على ضرورة تنظيف الأقنية والمجاري قبل الشتاء

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على ضرورة تنظيف الاقنية على الطرقات قبل بدء هطول الامطار.

وبالسياق، طلب الرئيس عون الثلاثاء من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، الايعاز بالإسراع في تنظيف الأقنية والمجاري على الطرقات العامة تلافيا لحصول فيضانات تنتج من هطول المطر بغزارة خلال فصل الشتاء.

وأكد نجار أن “فرق عمل الوزارة تقوم بهذه الأعمال على مختلف الطرق الرئيسية”.

يذكر أن الرئيس عون كان طلب من وزير الاشغال منذ نحو شهر، إيلاء هذا الموضوع الأولوية قبل حلول الشتاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام