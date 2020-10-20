دعا رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن لإنقاذ لبنان وإبعاده عن الهاوية.

كلام الخازن جاء الثلاثاء خلال اتصاله بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مطمنئا، ومتمنيا له الشفاء العاجل من وباء كورونا.

وأثنى الخازن على “الجهود المضنية التي يبذلها اللواء إبراهيم مع المرجعيات التي يلتقيها لإخراج الإستحقاق الحكومي من المأزق الخطير الذي نتخبط به اليوم”.

واعتبر الخازن ان “هذه المساعي هي بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان وإبعاده عن الهاوية التي قد تبتلع ولا تستثني احدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام