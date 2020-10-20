القضاء السوداني يرجئ محاكمة البشير للثالث من تشرين الثاني/نوفمبر

أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وعدد من المسؤولين السابقين، في قضية الانقلاب على الحكم والاستيلاء على السلطة عام 1989. وبحسب التليفزيون الرسمي في السودان، فقد قرر قاضي المحكمة، عصام الدين إبراهيم، خلال جلسة المحكمة الثلاثاء، تأجيل محاكمة البشير و27 مسؤولا آخرين، متهمين في قضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كان يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي عام 1989.

وقد استمع قاضي المحكمة، إلى ردود بعض محامي الدفاع عن المتهمين من بينهم محامي الرئيس السابق إلى مذكرات الدفاع عن موكليهم ضد الاتهامات التي قدمها النائب العام، تاج السر الحبر. ويتهم البشير و27 من المسؤولين في حكومة الإنقاذ بـ “الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري على حكومة منتخبة كان يقودها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في العام 1989”.

والبشير أدين أيضا بقضايا فساد مالي وبالمتاجرة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وقضت محكمة بالخرطوم بسجنه لمدة عامين ونيف في دار إصلاح اجتماعي في كانون الأول/ديسمبر 2019. وعمر حسن أحمد البشير (76 عاما)، عسكري محترف، تولى مناصب قيادية في الجيش السوداني، قبل أن يقود انقلابا عسكريا على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومنذ ذلك الوقت وهو يتولى رئاسة البلاد، إلى أن تم عزله في أبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات شعبية طالبت برحيله.

المصدر: سبوتنيك