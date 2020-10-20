وزير الخارجية السوداني: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب غير مرتبط بأي ملف آخر

زعم وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين الثلاثاء، أن “رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإهاب غير مرتبط بأي ملف آخر”، في إشارة إلى موضوع إقامة علاقات مع العدو الاسرائيلي. تصريحات قمر الدين جاءت في مؤتمر صحافي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي للحكومة السودانية آدم حريكلة الثلاثاء، أن “رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يفتح الباب أمام استرداد الأموال والأصول المنهوبة بالخارج”. وأشار خلال مؤتمر صحافي “السودان الآن بات له حافز أكبر وفرص أكبر، ونستطيع برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أن نحلم ونخطط”، في إشارة إلى الاستثمارات الخارجية وجذبها. وتابع “نعمل على استرداد الأصول والأموال التي نهبت من البلاد، ويساعدنا في ذلك رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأيضًا يساعدنا على إقامة تعاملات أكثر شفافية مع المؤسسات المالية بالخارج”.

المصدر: سبوتنيك