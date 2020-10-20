علييف: أذربيجان دمرت 4 منظومات “إس300” تابعة للقوات الأرمينية

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن قواته المسلحة، “دمرت أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات تابعة للقوات المسلحة الأرمينية منذ بداية الأعمال القتالية على خط التماس في قره باغ”. وقال علييف، في كلمة موجهة للشعب إنه “جرى تحرير عدد من البلدات في مناطق فيزولي وجبرائيل وخوجافند وزنغيلان، من الاحتلال وأخيرا تم تحرير مدينة زنغلان”، الواقعة على الحدود مع أرمينيا بجنوب إقليم قره باغ.

بالمقابل، أعلن المركز الأرمني الإعلامي الموحد التابع لحكومة أرمينيا الثلاثاء، عن تدمير 576 مدرعة و23 طائرة و200 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأذربيجانية منذ بداية تصعيد النزاع في ناغورني قره باغ. هذا وأعرب كل من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمس الإثنين، عن استعدادهما لإجراء مفاوضات في موسكو، بهدف وقف الأعمال العسكرية بين الطرفين.

المصدر: سبوتنيك