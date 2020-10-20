مصر ترحب بتوصل السودان وأميركا إلى تفاهمات حول بدء رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 16:02

مصر ترحب بتوصل السودان وأميركا إلى تفاهمات حول بدء رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب (سبوتنيك)

منذ 18 mins 20 October، 2020
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