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October 20 2020 - 16:02

الكويت تؤكد مواصلة المساعي لإنهاء الخلاف الخليجي

منذ 21 mins 20 October، 2020
الشيخ صباح الخالد الصباح
الكويت - عربي وإقليمي

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الثلاثاء، أن “الكويت ستواصل المساعي لإنهاء الخلاف الذي نشب بين قطر ودول عربية في عام 2017”. وقال في كلمة أمام مجلس الأمة “سنواصل المساعي لإنهاء الخلاف بين الأشقاء ودعم مجلس التعاون الخليجي”. ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر في منتصف 2017 ، لعبت الكويت دور الوسيط لحل الخلافات وإنهاء الأزمة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.

المصدر: سبوتنيك

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