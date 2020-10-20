فهمي: الإجراءات الوقائية المشددة هدفها الحد من تفشي كورونا

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد فهمي أن “هدف الإجراءات الوقائية المشددة التي تعتمدها وزارة الداخلية هو للحد من تفشي جائحة كورونا والخروج من هذا الوباء بأقصى سرعة ممكنة، لتعود الحركة الاقتصادية في البلاد الى دورتها الطبيعية من دون أي عوائق”، وتابع ان “هذا يتطلب التزام الناس الضوابط والشروط التي ينبغي التقيد بها لسلامتهم من هذا الوباء”.

وقال فهمي خلال زيارته “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان الثلاثاء إن “ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي، يقومون بواجباتهم لحفظ امن الوطن والمواطن وترسيخ مبدأ سيادة القانون”، لافتا الى ان “بعض أعمال الشغب التي تحصل بين الحين والآخر في بيروت وبعض المناطق اللبنانية، يتم التعامل معها بحزم وشدة للحد من تفاقمها”.

من جهة ثانية، رأى فهمي ان “حصول الاستشارات الملزمة في بعبدا يوم الخميس المقبل، هو مؤشر خير للوصول الى تسمية رئيس مكلف يستطيع النهوض بلبنان والخروج به خطوة خطوة من أزماته المتراكمة والعصيبة”، وتابع “نستبشر خيرا بالرئيس سعد الحريري، اذا تمت تسميته لتولي هذه المهمة الشاقة ونتمنى له التوفيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام