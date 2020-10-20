إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 14:16

إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي (سانا)

منذ 6 mins 20 October، 2020
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