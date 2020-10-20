الرئيس عون: لاتفاق يحفظ الحقوق السيادية للبنان عبر المفاوضات لترسيم الحدود البحرية

أمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “الوصول الى اتفاق يحفظ الحقوق السيادية للبنان من خلال أهمية إنجاح المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستستأنف الأسبوع المقبل”.

كلام الرئيس عون جاء الثلاثاء خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي شرح دور الأمم المتحدة في هذه المفاوضات التي عقدت في مقر “اليونيفيل” في الناقورة، والقواعد التي استند اليها المشاركون، ولفت الى ان “اللغة العربية اعتمدت الى جانب اللغة الإنكليزية”.

وشكر الرئيس عون كوبيش على “الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في رعاية واستضافة المفاوضات في مقر اليونيفيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية كوسيط مسهل للتفاوض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام