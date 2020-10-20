السويد تحظر مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة اتصالات من الجيل الخامس في البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 14:14
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 995 اصابات و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الأمن العام: إصابة اللواء عباس ابراهيم بكورونا في أمريكا وصحته جيدة وسيؤخر عودته إلى بيروت ويلغي اجتماعاته في باريس
مجلس النواب ينتخب أميني سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان بدل النواب المستقيلين في قصر الأونيسكو
الرئيس نبيه بري خلال الجلسة: لم أسمع بلدا في العالم "مدولر" عملته كما في لبنان
رئيس الجمهورية ميشال عون يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة مداولات الاجتماع الاول لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية
الرئيس عون: نأمل الوصول الى اتفاق يحفظ حقوق لبنان السيادية من خلال أهمية إنجاح المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية
وفد إماراتي رفيع المستوى يصل الى كيان العدو في أول زيارة علنية من نوعها برفقة مسؤولين أميركيين
رئيس وزاء العدو: سنوقع اتفاقيات مع الوفد الإماراتي حول التكنولوجيا والعلوم والاستثمار والطيران والإعفاء من التأشيرات
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية: التعاون الاقتصادي مع اسرائيل سيتحقق بشكل ملموس
وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية: الزيارات ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين الإمارات واسرائيل
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة ومن سوق القطانين قرب المسجد الأقصى
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: حالات الدخول الى المستشفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا آخذة في الازدياد
مجلس الأمن الدولي يدعو كلاّ من أرمينيا وأذربيجان الى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في ناغورني قره باغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بأنه "كارثة"
ترامب: لو أخذت بنصيحة فاوتشي لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب كورونا والناس سئموا منه ومن كل هؤلاء الأغبياء
ترامب: حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم
ترامب: سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمجرد تسليمنا مبلغ التعويضات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تستقبل مساهماتكم بتأمين جهاز إلكتروني للأيتام والمحتاجين للتعلم عن بعد على الأرقام الآتية:01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستقبل مساهماتكم بتأمين جهاز إلكتروني للأيتام والمحتاجين على الأرقام الآتية:01_555717 و76641631 او عبر حساب 814_14 في جميع فروع القرض الحسن
تجدد المعارك في ناغورني كاراباخ على الرغم من الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تبدأ منتصف ليل الأحد-الاثنين
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن مشاركة مقاتلين من سوريا وليبيا في معارك كاراباخ
التلفزيون السوري: قوات قسد تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة في حي غويران بمدينة الحسكة وتنذرهم بإخلائها وتعتدي عليهم
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السويد تحظر مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة اتصالات من الجيل الخامس في البلد
منذ 1 ساعة
20 October، 2020
أغلفة الوجبات السريعة
السويد
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