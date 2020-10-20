السويد تحظر مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة اتصالات من الجيل الخامس في البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2020 - 14:14

السويد تحظر مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة اتصالات من الجيل الخامس في البلد

منذ 1 ساعة 20 October، 2020
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