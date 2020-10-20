“جبهة العمل”: لتشكيل حكومة إنقاذية تكنو سياسية

شددت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان على “ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية تكنو سياسية تضع الحجر الأساس لبناء الدولة على قاعدة الإصلاح السياسي والإداري أولا، وعلى قاعدة محاربة الفساد والمفسدين”.

واعتبرت الجبهة في بيان لها الثلاثاء أن “لبنان والمنطقة يمران اليوم بتحديات كبيرة جدا، لذلك لا بد من الانتباه والحذر واليقظة ومن العمل بجد وتعاون ومثابرة من أجل تقطيع تلك المرحلة الصعبة على الصعيد الداخلي”.

ولفتت الجبهة الى ان ما سبق ذكره مطلوب وخصوصا في ظل الجائحتين الخطيرتين: جائحة الانكماش الاقتصادي والمعيشي، وجائحة فيروس كورونا”، وتابعت ان “الاقتصاد والجانب الصحي في لبنان أضحيا في وضع حرج وصعب وخطير للغاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام