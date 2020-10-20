رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية: ايران تدعم مسيرة السلام الأفغانية

صرّح رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم مسيرة السلام الأفغانية وتعتبر أنها “تخدم مصلحة المنطقة والعالم”. وقال عبدالله إن “مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنوا دعمهم الشامل لهذه المسيرة بقيادة وادارة افغانستان”. وأشاد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمسيرة السلام الافغانية واستمرار التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح ادلى به عبدالله في كابول اثر عودته من زيارته الى طهران التي استغرقت 3 ايام والتقى خلالها كبار المسؤولين الايرانيين. والتقى عبدالله عبدالله خلال زيارته الى طهران، رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وامين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع افغانستان رضا اردكانيان، للبحث حول مسيرة السلام في افغانستان ومفاوضات الدوحة والتعاون الثنائي بين البلدين.

وجاءت زيارة رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني الى طهران ضمن سلسلة زياراته لدول المنطقة لاستقطاب الدعم منها لدعم مسيرة السلام الافغانية.

المصدر: فارس